Коллегия еврокомиссаров поддержала пакет мер против Израиля

В тот же день израильский премьер заявил, что получил приглашение Трампа посетить Белый дом. Планируется, что его визит в США состоится через две недели. Одновременно Нетаньяху подчеркнул, что Тель-Авив активно развивает национальный оборонно-промышленный комплекс для укрепления безопасности государства.