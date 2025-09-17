Ричмонд
Коллегия еврокомиссаров поддержала пакет мер против Израиля

Еврокомиссия поддержала пакет ограничительных мер в отношении Израиля в ответ на события в секторе Газа. Как сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас, будут приостановлены некоторые торговые соглашения и прекращена двусторонняя поддержка.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

16 сентября Еврокомиссия выступила с инициативой отменить преференциальный режим для 37% израильского экспорта в ЕС. Как пояснила Кая Каллас, в прошлом году товарооборот Евросоюза с Израилем достиг 42,6 млрд евро, причем 37% израильских товаров поставлялись в Европу без пошлин.

Решение Еврокомиссии, по мнению Каллас, приведет к масштабным экономическим потерям Тель-Авива, передают «Ведомости».

В ночь на 16 сентября армия Израиля инициировала масштабную операцию в секторе Газа. Ее действия были утверждены правительством как часть плана по ликвидации палестинской группировки «Хамас». Наступательная операция началась спустя несколько часов после переговоров премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с госсекретарем США Марко Рубио в Иерусалиме.

В тот же день израильский премьер заявил, что получил приглашение Трампа посетить Белый дом. Планируется, что его визит в США состоится через две недели. Одновременно Нетаньяху подчеркнул, что Тель-Авив активно развивает национальный оборонно-промышленный комплекс для укрепления безопасности государства.

