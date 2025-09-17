Грузия потребует ответ с Украины за провоз взрывчатки в Россию

11 сентября Служба безопасности Грузии объявила о задержании двух украинцев, пытавшихся провезти через границу 2,4 кг гексогена. В ведомстве сообщили, что грузовой автомобиль с украинскими номерами въехал в Грузию из Турции, следуя с территории Украины через Румынию и Болгарию. Вещество было спрятано в тщательно замаскированных отсеках.