Грузия потребует ответ с Украины за провоз взрывчатки в Россию

Тбилиси потребует ответа от Киева за инцидент с попыткой ввоза украинцами гексогена на территорию Грузии, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, его слова приводит портал Imedinews. Это произойдет после окончания боевых действий на Украине, добавил он.
«Правительство Грузии молчит, потому что Украина находится в состоянии войны, но придет время, когда война закончится, и Грузия потребует от украинских властей ответов», — заявил Папуашвили журналистам.
11 сентября Служба безопасности Грузии объявила о задержании двух украинцев, пытавшихся провезти через границу 2,4 кг гексогена. В ведомстве сообщили, что грузовой автомобиль с украинскими номерами въехал в Грузию из Турции, следуя с территории Украины через Румынию и Болгарию. Вещество было спрятано в тщательно замаскированных отсеках.
Власти Грузии уверены, что взрывчатку водителю грузовика на украинской территории передали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Сам водитель фуры признался, что вез гексоген в Россию.
Как считает спикер грузинского правительства, Киев ради достижения своих целей готов пожертвовать «грузинскими женщинами и детьми». По словам Папуашвили, в инциденте может быть замешан лично замначальника контрразведки Украины Георгий Лорткипанидзе.
