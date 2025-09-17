Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Екатерины II в 2029 году

В 2029 году в России отметят 300-летие со дня рождения Екатерины II. 17 сентября президент РФ Владимир Путин подписал официальный указ. Ранее, такое предложение поступило от Правительства Российской Федерации. Об этом сказано в самом указе. Президент поручил правительству разработать план мероприятий и создать организационный комитет для подготовки празднования.