Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Екатерины II в 2029 году

В 2029 году в России отметят 300-летие со дня рождения Екатерины II. 17 сентября президент РФ Владимир Путин подписал официальный указ. Ранее, такое предложение поступило от Правительства Российской Федерации. Об этом сказано в самом указе. Президент поручил правительству разработать план мероприятий и создать организационный комитет для подготовки празднования.
— Учитывая большое значение реформ Екатерины II для истории России, постановляю образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 300-летия со дня рождения Екатерины II и утвердить его состав, — написано в утвержденном указе.
Органы государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления призывают активно участвовать в организации и проведении мероприятий, посвященных этой исторической дате. Подробности плана мероприятий обнародуют в ближайшие полгода.