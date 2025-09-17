Лукашенко описал своего преемника словами «крепкий мужик»

Будущим президентом Белоруссии должен стать «крепкий мужик», который «понюхал пороха», рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече, посвященной Дню народного единства, передает БелТА.
«Я будущих президентов в обществе тоже ищу и хочу видеть. Но я перебираю многие личности и вижу, что ну невозможно будет это потянуть Надо время, чтобы новый человек стал президентом, если не родился. Если у тебя нет задатков президента от природы — в Белоруссию не суйся», — сказал белорусский президент.
Также Лукашенко заявил, что постоянно говорит о том, что в будущем пост президента займет другой человек. По его словам, он делает это для того, чтобы граждане постепенно привыкали к этой мысли.
Ранее в июле в интервью изданию Time Лукашенко попросил не считать своего сына Николая преемником на посту президента. Также белорусский лидер допустил, что следующий глава Белоруссии может проводить иную политику, отличающуюся от текущей.
27 января 2025 года Лукашенко в очередной раз избрали президентом Белоруссии. За действующего президента проголосовали 86,82% избирателей. Это его седьмой срок на посту президента.
Лукашенко правит страной с 1994 года. Он избирался президентом семь раз: в 1994, 2001, 2006, 2010, 2015, 2020 и 2025 годах.
Президента Белоруссии избирают на срок пять лет. Следующие выборы президента запланированы на 2030 год.
