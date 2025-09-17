Ричмонд
«Перебираю многие личности и вижу, что ну невозможно будет это потянуть». Лукашенко рассказал, где ищет будущих президентов Беларуси

Лукашенко сказал, что ищет новых президентов Беларуси, перебирая многие личности.

Источник: Комсомольская правда

Глава Беларуси Александр Лукашенко признался, что ищет новых президентов Беларуси, перебирая многие личности. Эти его слова приводит пресс-служба руководителя республики.

На встрече с идеологами, историками и экспертами в День народного единства 17 сентября прозвучала реплика от экс-кандидата в президенты, главы Общественного центра законодательных инициатив Анны Канопацкой. Она отметила, что единство белорусского общества, объединенного целью защитой государственности и отстаивания интересов народа, объединены вокруг фигуры лидера страны.

"Это достигнуто в том числе благодаря Вашей харизме и личным качествам, — сказала Канопацкая.

Отметив, что будущий президент наверняка будет уступать в этих качествах Лукашенко, она задала вопрос:

«Что мы должны начать делать, пока еще есть время, чтобы это единство и консолидацию в белорусском обществе сохранить, удержать? Дайте совет».

«Если вы хотите быть настоящим Президентом, забудьте, что у вас есть всякая жизнь. Не то что личная — такого понятия у Президента быть не может», — ответил, в частности, Александр Лукашенко.

Работу главы страны он назвал тяжелейшим трудом и большой ответственностью. Лукашенко признался:

«Я будущих президентов в обществе тоже ищу и хочу видеть. Но я перебираю многие личности и вижу, что ну невозможно будет это потянуть. Надо время, чтобы новый человек стал Президентом, если не родился. Если у тебя нет задатков Президента от природы — в Беларуси не суйся».

Также Александр Лукашенко добавил, говоря о возможной конкуренции, что кресло все-таки одно:

«И в него сядет один человек. Так стоит ли нам драться и брать друг друга за грудки и “морду бить”. Поэтому надо мобилизовываться, где-то объединяться. Но это должен быть признанный лидер».

По словам главы Беларуси, он часто говорит белорусам, что на главном в стране посту «будет другой человек». Лукашенко пояснил:

«Чтобы вы привыкали к мысли. Не потому, что я великий, а потому, что я долго у власти. Вы привыкли, что-то у нас устаканилось».

Также Лукашенко сказал, что пантеон национальных героев надо сформировать без полумер, и сделал заявление о советском прошлом в Беларуси.

