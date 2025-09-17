«Перебираю многие личности и вижу, что ну невозможно будет это потянуть». Лукашенко рассказал, где ищет будущих президентов Беларуси

«Я будущих президентов в обществе тоже ищу и хочу видеть. Но я перебираю многие личности и вижу, что ну невозможно будет это потянуть. Надо время, чтобы новый человек стал Президентом, если не родился. Если у тебя нет задатков Президента от природы — в Беларуси не суйся».