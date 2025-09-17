«Перебираю многие личности и вижу, что ну невозможно будет это потянуть». Лукашенко рассказал, где ищет будущих президентов Беларуси

Глава Беларуси Александр Лукашенко признался, что ищет новых президентов Беларуси, перебирая многие личности. Эти его слова приводит пресс-служба руководителя республики.
На встрече с идеологами, историками и экспертами в День народного единства 17 сентября прозвучала реплика от экс-кандидата в президенты, главы Общественного центра законодательных инициатив Анны Канопацкой. Она отметила, что единство белорусского общества, объединенного целью защитой государственности и отстаивания интересов народа, объединены вокруг фигуры лидера страны.
"Это достигнуто в том числе благодаря Вашей харизме и личным качествам, — сказала Канопацкая.
Отметив, что будущий президент наверняка будет уступать в этих качествах Лукашенко, она задала вопрос:
«Что мы должны начать делать, пока еще есть время, чтобы это единство и консолидацию в белорусском обществе сохранить, удержать? Дайте совет».
«Если вы хотите быть настоящим Президентом, забудьте, что у вас есть всякая жизнь. Не то что личная — такого понятия у Президента быть не может», — ответил, в частности, Александр Лукашенко.
Работу главы страны он назвал тяжелейшим трудом и большой ответственностью. Лукашенко признался:
«Я будущих президентов в обществе тоже ищу и хочу видеть. Но я перебираю многие личности и вижу, что ну невозможно будет это потянуть. Надо время, чтобы новый человек стал Президентом, если не родился. Если у тебя нет задатков Президента от природы — в Беларуси не суйся».
Также Александр Лукашенко добавил, говоря о возможной конкуренции, что кресло все-таки одно:
«И в него сядет один человек. Так стоит ли нам драться и брать друг друга за грудки и “морду бить”. Поэтому надо мобилизовываться, где-то объединяться. Но это должен быть признанный лидер».
По словам главы Беларуси, он часто говорит белорусам, что на главном в стране посту «будет другой человек». Лукашенко пояснил:
«Чтобы вы привыкали к мысли. Не потому, что я великий, а потому, что я долго у власти. Вы привыкли, что-то у нас устаканилось».
Также Лукашенко сказал, что пантеон национальных героев надо сформировать без полумер, и сделал заявление о советском прошлом в Беларуси.