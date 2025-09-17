Ричмонд
Цифровой Татарстан: Минниханов рассказал о новых точках роста экономики республики

КАЗАНЬ, 17 сентября, ФедералПресс. Через пять лет половина предприятий Татарстана будет использовать технологии искусственного интеллекта и умные устройства. Об этом заявил глава республики Рустам Минниханов, выступая на пленарном заседании форума Kazan Digital Week. Он также добавил, что к 2030 году не менее четверти резидентов республиканского ИТ-парка должны работать, в том числе, на зарубежные рынки. Сейчас в республике также действуют 24 муниципальных ИТ-парка.

Источник: РИА "ФедералПресс"

К 2030 году мы планируем увеличить их (муниципальных ИТ-парков — Прим. ред.) количество до 40. Это позволит создать точки роста цифровой экономики по всем нашим муниципалитетам. На двух площадках ОЭЗ «Иннополис» работает 342 компании, их инвестиции превысили 257 млрд рублей. Создано 12 тыс. рабочих мест.

сказал Рустам Минниханов

Глава Татарстана рассказал, что казанская система «Умный город» и управление парковками уже сейчас эффективно используют технологии искусственного интеллекта. Помимо этого, по его словам, татарстанские промышленные компании внедряют подобные технологии, благодаря которым удается снизить перерывы в работе техники и повысить объемы нефтедобычи.

Также благодаря применению ИИ в сфере сельского хозяйства удалось добиться повышения продуктивности (на 10%) и значительного снижения уровня заболеваний у животных (на 70%).

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Татарстане подвели итоги первого школьного хакатона по созданию чат-ботов для национального мессенджера MAX. В нем приняли участие свыше 1,1 тыс. школьников из 45 районов республики.

