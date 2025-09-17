Цифровой Татарстан: Минниханов рассказал о новых точках роста экономики республики

К 2030 году мы планируем увеличить их (муниципальных ИТ-парков — Прим. ред.) количество до 40. Это позволит создать точки роста цифровой экономики по всем нашим муниципалитетам. На двух площадках ОЭЗ «Иннополис» работает 342 компании, их инвестиции превысили 257 млрд рублей. Создано 12 тыс. рабочих мест.
Глава Татарстана рассказал, что казанская система «Умный город» и управление парковками уже сейчас эффективно используют технологии искусственного интеллекта. Помимо этого, по его словам, татарстанские промышленные компании внедряют подобные технологии, благодаря которым удается снизить перерывы в работе техники и повысить объемы нефтедобычи.
Также благодаря применению ИИ в сфере сельского хозяйства удалось добиться повышения продуктивности (на 10%) и значительного снижения уровня заболеваний у животных (на 70%).
