Цифровой Татарстан: Минниханов рассказал о новых точках роста экономики республики

КАЗАНЬ, 17 сентября, ФедералПресс. Через пять лет половина предприятий Татарстана будет использовать технологии искусственного интеллекта и умные устройства. Об этом заявил глава республики Рустам Минниханов, выступая на пленарном заседании форума Kazan Digital Week. Он также добавил, что к 2030 году не менее четверти резидентов республиканского ИТ-парка должны работать, в том числе, на зарубежные рынки. Сейчас в республике также действуют 24 муниципальных ИТ-парка.