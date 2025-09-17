«Был бы рад, если бы нашлась такая». Лукашенко снова высказался о женщине на посту президента Беларуси

Глава Беларуси Александр Лукашенко снова высказался о женщине на посту президента Беларуси. Эти слова приводит пресс-служба руководителя республики.
На встрече с идеологами, историками и экспертами в День народного единства 17 сентября высказалась экс-кандидат в президенты, главы Общественного центра законодательных инициатив Анна Канопацкая. Она отметила, в частности, что для нее предпочтительнее была бы женщина во главе страны. На это отреагировал Александр Лукашенко.
«Да, я нормально воспринимаю, когда ты говоришь, что будет другой человек. Я женщин уважаю безмерно и был бы рад, если бы нашлась такая женщина, которая могла бы быть сейчас Президентом», — сказал он.
При этом Лукашенко добавил, что из-за сложной ситуации вокруг Беларуси он видел бы будущим президентом мужчину: «Крепкий мужик, который бы обязательно понюхал пороха».
«Это моя точка зрения. Человека, который безмерно уважает женщин. Женщина — это образец, который природа создала. Тем не менее, я полагаю, что нельзя ее на эту “горячую сковородку” сегодня бросать», — отметил глава Беларуси.
В целом же, Лукашенко подчеркнул важность дискуссий в обществе — открытых и конструктивных. Это касается и политического уровня.
«Люди должны говорить открыто то, что они думают. Только не надо ломать. Приходите, будем вместе обсуждать», — добавил Александр Лукашенко.
Также Лукашенко рассказал, где ищет будущих президентов Беларуси, добавив: «Перебираю многие личности и вижу, что ну невозможно будет это потянуть».
Еще он сказал, что пантеон национальных героев надо сформировать без полумер, и сделал заявление о советском прошлом в Беларуси.