Генеральная прокуратура Молдовы сообщает, что после задержания Владимира Плахотнюка 22 июля 2025 года на территории Греции все необходимые действия для его экстрадиции были предприняты в рамках международных договоров. Греческие органы изначально одобрили экстрадицию по всем запросам Молдовы, и в ближайшие дни Плахотнюк должен был быть передан молдавским властям.
Однако в среду, 17 сентября, согласно уведомлению через Интерпол, Министерство юстиции Греции решило приостановить экстрадицию без указания причин. Генпрокуратура продолжит мониторинг дела и предоставит новые сведения сразу после их появления.
Как только стало известно, что экстрадиции Плахотнюка откладывается на неопределённый срок, сразу осмелел премьер-министр Молдовы Дорин Речан.
— Я хочу видеть Плахотнюка в Кишинёве в наручниках!
И выдал параноидальную мысль:
— Плахотнюк надеется, что после выборов Молдова окажется в руках России и он сможет свободно вернуться домой!
