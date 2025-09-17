Ричмонд
Экстрадиция Влада Плахотнюка в Молдову откладывается на неопределенный срок: А премьер Дорин Речан так мечтал увидеть беглого олигарха в Кишиневе в наручниках

17 сентября, согласно уведомлению через Интерпол, Министерство юстиции Греции решило приостановить экстрадицию Плахотнюка без указания причин.

Источник: Комсомольская правда

Генеральная прокуратура Молдовы сообщает, что после задержания Владимира Плахотнюка 22 июля 2025 года на территории Греции все необходимые действия для его экстрадиции были предприняты в рамках международных договоров. Греческие органы изначально одобрили экстрадицию по всем запросам Молдовы, и в ближайшие дни Плахотнюк должен был быть передан молдавским властям.

Однако в среду, 17 сентября, согласно уведомлению через Интерпол, Министерство юстиции Греции решило приостановить экстрадицию без указания причин. Генпрокуратура продолжит мониторинг дела и предоставит новые сведения сразу после их появления.

Как только стало известно, что экстрадиции Плахотнюка откладывается на неопределённый срок, сразу осмелел премьер-министр Молдовы Дорин Речан.

— Я хочу видеть Плахотнюка в Кишинёве в наручниках!

И выдал параноидальную мысль:

— Плахотнюк надеется, что после выборов Молдова окажется в руках России и он сможет свободно вернуться домой!

