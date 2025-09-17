Ричмонд
Лукашенко раскрыл, что будет чувствовать будущий молодой президент Беларуси

Лукашенко назвал сдерживающий фактор, который ощущает в работе.

Источник: Комсомольская правда

Александр Лукашенко сказал, что будет чувствовать будущий молодой президент страны и какой сдерживающий фактор чувствует глава Беларуси сегодня. Высказывания Лукашенко приводит его пресс-служба.

На встрече с идеологами, историками и экспертами в День народного единства 17 сентября Лукашенко оценил роль Всебелорусского народного собрания, получившего в новом статусе роль в том числе и определенного сдерживающего фактора. Президент признался, что спустя 30 лет во главе страны это ощущает.

«А придет молодой Президент — он тем более будет чувствовать, — добавил Лукашенко, уточнив: — Я не вижу здесь большой проблемы. Особенно если у нас будет консолидированное единое общество».

Также Лукашенко выразил уверенность, что перевернуть ВНС в угоду оперделенного человека никому не удастся.

Тем временем Лукашенко рассказал, где ищет будущих президентов Беларуси, добавив: «Перебираю многие личности и вижу, что ну невозможно будет это потянуть». И снова высказался о женщине на посту главы страны: «Был бы рад, если бы нашлась такая».

Еще он сказал, что пантеон национальных героев надо сформировать без полумер, и сделал заявление о советском прошлом в Беларуси.

