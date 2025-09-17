Глава МИД Рыженков: закрытие Польшей границы с Беларусью выходит за рамки здравого смысла

Министр иностранных дел Максим Рыженков сказал БелТА, что закрытие Польшей границы с Беларусью выходит за рамки здравого смысла.
Говоря об отношении к белорусам в период нахождения Западной Беларуси в составе Польши до 17 сентября 1939 года, Рыженков провел параллели с современностью:
«К сожалению, приходится констатировать, как отдельные польские политики и сегодня смотрят на белорусов свысока, пытаясь реализовать, но уже через меры экономического и политического давления, те польские, имперские амбиции».
Он добавил, что все это отражается в ситуации на границе с Польшей, которая закрыла ее на переходах с Беларусью с 12 сентября.
«Нужно просто поехать и посмотреть ситуацию на границе, как издеваются над нашими гражданами и как к ним относятся, посмотреть, что сегодня граница вообще закрыта — все это под предлогами непонятных нам вообще алгоритмов, выходящих за рамки здравого смысла», — сказал Рыженков.
Тем временем Лукашенко рассказал, где ищет будущих президентов Беларуси, добавив: «Перебираю многие личности и вижу, что ну невозможно будет это потянуть». И снова высказался о женщине на посту главы страны: «Был бы рад, если бы нашлась такая». Еще Александр Лукашенко раскрыл, что будет чувствовать будущий молодой президент Беларуси.
Еще он сказал, что пантеон национальных героев надо сформировать без полумер, и сделал заявление о советском прошлом в Беларуси.
Также Лукашенко высказался о поддержке белорусских семей при рождении второго ребенка — о семейном капитале и жилье.