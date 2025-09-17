Лукашенко утвердил новый механизм господдержки федераций и спортивных клубов

Документ предусматривает введение нового механизма государственной поддержки федераций и спортивных клубов, которым предоставляется право на получение субсидий со строго целевым расходованием денежных средств. Федерации могут получать субсидии за счет средств республиканского бюджета, а клубы по игровым и неигровым видам спорта — за счет средств местных бюджетов.