Умер российский балетмейстер Юрий Папко

Артист ушел из жизни 17 сентября в возрасте 85 лет. «На 86-м году жизни скончался заслуженный артист РСФСР Юрий Викторович Папко, чья любовь к танцу накрепко связала его с Большим театром», — говорится в сообщении театра.

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер балетмейстер, артист балета и педагог заслуженный артист РСФСР Юрий Папко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный академический большой театр России.

Отмечается, что прощание с балетмейстером состоится 20 сентября в храме Святого Великомученика Георгия Победоносца.

Папко в 1958 году окончил Московское хореографическое училище, после поступил в балетную труппу Большого театра. В 1960—1970-е годы был одним из ее ведущих характерных танцовщиков. В 1982 году он покинул Большой театр, но спустя некоторое время вернулся, заняв пост руководителя мимического ансамбля. Занимался постановкой танцев и пластических сцен в операх, движений в спектаклях драматических театров и в кинематографе. -0-