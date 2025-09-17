Умер российский балетмейстер Юрий Папко

Папко в 1958 году окончил Московское хореографическое училище, после поступил в балетную труппу Большого театра. В 1960—1970-е годы был одним из ее ведущих характерных танцовщиков. В 1982 году он покинул Большой театр, но спустя некоторое время вернулся, заняв пост руководителя мимического ансамбля. Занимался постановкой танцев и пластических сцен в операх, движений в спектаклях драматических театров и в кинематографе. -0-