Александр Беляев назначен заместителем командующего ВВС и войсками ПВО

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александр Беляев назначен заместителем командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь — начальником авиации. Соответствующий указ № 339 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 17 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера. -0-
