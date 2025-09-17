Ричмонд
Лукашенко рассказал, о чем его мать говорила слова «за плячыма насiць не будзеш»

Лукашенко вспомнил, как его мать говорила слова «за плячыма насiць не будзеш».

Источник: Комсомольская правда

На встрече с идеологами, историками и экспертами в День народного единства 17 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко вспомнил слова своей матери. Об этом, пишет пресс-служба главы государства.

Глава страны прокомментировал предложение Белорусского союза женщин организовать подготовку женщин по военным специальностям, а также провести женские учения и создать женские полки.

«Мы, женщины, поверьте, в случае любой угрозы готовы встать наравне с мужчинами, чтобы защищать нашу землю», — сказала глава БСЖ Ольга Шпилевская.

Лукашенко на это ответил (и его реплика была встречена аплодисментами):

«Война, это дело мужское. Я сторонник этого».

Также Александр Лукашенко вспомнил слова своей мамы, говоря о приобретении женщинами определенных навыков.

«Не дай бог что случится, ну, пусть будет. Как моя мать Трофимовна говорила, “за плячыма насiць не будзеш”. Поэтому научить чему-то, оказывать помощь первую… Я это услышал, я попрошу не только военных, но гражданских, чтобы они подготовили соответствующую программу».

Кроме того, Лукашенко рассказал, где ищет будущих президентов Беларуси, добавив: «Перебираю многие личности и вижу, что ну невозможно будет это потянуть». И снова высказался о женщине на посту главы страны: «Был бы рад, если бы нашлась такая». Еще Александр Лукашенко раскрыл, что будет чувствовать будущий молодой президент Беларуси.

Еще он сказал, что пантеон национальных героев надо сформировать без полумер, и сделал заявление о советском прошлом в Беларуси.

Также Лукашенко высказался о поддержке белорусских семей при рождении второго ребенка — о семейном капитале и жилье.

