Лукашенко: дайте мне экономику, а за остальное спрашивайте

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал состояние дел в экономике самым главным вызовом, который надо иметь в виду в развитии страны. Об этом он заявил на встрече с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом, посвященной Дню народного единства, передает корреспондент БЕЛТА.
Председатель Белорусской партии «Белая Русь» Ольга Чемоданова высказала мнение, что сегодня сильным мира сего не по душе суверенная Беларусь с миролюбивой политикой и социально ориентированным государством. «Мы понимаем, что впереди у нас острая политическая борьба за умы людей. И самая ближайшая перспектива — это электоральные кампании в 2029 и 2030 годах», — сказала она. В этой связи глава партии спросила мнение Александра Лукашенко, какие есть риски и к каким вызовам стоит готовиться.
«Не буду даже долго рассуждать на эту тему — экономика. Прежде всего экономика», — заявил белорусский лидер.
Глава государства напомнил о решениях по привлечению иностранцев, чтобы закрыть определенный дефицит на рынке труда внутри Беларуси. Вспомнил Президент и о ситуации с дефицитом картофеля весной этого года, когда часть вывезли за рубеж, чтобы продать по более выгодной цене, а часть отдельные организации придерживали на складах. В итоге возникшая проблема отчасти была искусственной. «Пошли по складам. Оказывается — есть. Может, продать хотели (позже. — Прим. БЕЛТА), может, придерживали. Мы же и по ценам там присматривали. Мы жестко пресекли, она потом появилась, эта картошка», — отметил глава государства.
В итоге в этом году посевные площади были увеличены, собран неплохой урожай, который теперь надо сохранить при соблюдении всех необходимых технологий.
«Пережили. Но этого не должно быть у нас. Поэтому экономика должна работать. Дайте мне экономику, а за остальное спрашивайте. Я тоже не буду в стороне», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Он также обратил внимание на ситуацию в промышленности с производством и экспортом продукции. Показатели в этом плане просели. «Премьер-министру персонально поручил. Выкарабкиваться надо. Вот в Африку поехали туда-сюда — хотят купить нашу технику», — сказал Президент.
Глава государства обратил внимание, что многие африканские страны с учетом колониального прошлого предпочитают сотрудничать с такими небольшими, но технологически развитыми странами, как Беларусь, а не с крупными государствами. Например, большой объем совместной работы по укреплению продовольственный безопасности этой страны еще предстоит в Зимбабве, что Александр Лукашенко недавно обсуждал с Президентом этой страны Эммерсоном Мнангагвой.
«Шевелиться надо, надо идти к ним. Поехал Президент, окно пробил — идите следом. Надо торговать. Надо с промышленностью разбираться. Ну и, конечно, внутренний рынок. И легпром тут наш начал проседать. В ближайшее время соберемся», — резюмировал Александр Лукашенко. -0-