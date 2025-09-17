Лукашенко: дайте мне экономику, а за остальное спрашивайте

Глава государства напомнил о решениях по привлечению иностранцев, чтобы закрыть определенный дефицит на рынке труда внутри Беларуси. Вспомнил Президент и о ситуации с дефицитом картофеля весной этого года, когда часть вывезли за рубеж, чтобы продать по более выгодной цене, а часть отдельные организации придерживали на складах. В итоге возникшая проблема отчасти была искусственной. «Пошли по складам. Оказывается — есть. Может, продать хотели (позже. — Прим. БЕЛТА), может, придерживали. Мы же и по ценам там присматривали. Мы жестко пресекли, она потом появилась, эта картошка», — отметил глава государства.