Лучше ничего, чем лишь бы что. Лукашенко ответил на предложение директивно внедрить в массы национальную идею

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная идея в Беларуси не появится просто по указу или по требованию, она должна созреть и захватить умы и сердца людей. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 17 сентября на встрече с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом, посвященной Дню народного единства, передает корреспондент БЕЛТА.
Один из вопросов главе государства касался национальной идеи. Председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество “Знание” Вадим Гигин рассказал, что в экспертном сообществе есть два мнения по поводу национальной идеи. Одни считают, что ее нужно выработать и утвердить, например, указом Президента. Правда, в этом случае есть риск скатить в догматизм. А другие, в том числе и сам Вадим Гигин, уверены, что главная задача сейчас — сосредоточиться на практических вопросах в идеологической работе, а не теоретизировать и искусственно не искать национальную идею — синюю птицу.
«Никто с национальной идеей никого давить не будет. Потому что для меня это — вопрос вопросов в идеологии. И я не единожды об этом говорил, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Никакого указа никто не подпишет и законотворчеством мы принимать (эту идею. — Прим. БЕЛТА) не будем».
Президент рассказал, что ранее ему предлагались варианты того, что можно было бы сделать национальной идеей, но он их отвергал, интуитивно понимая, что это не будет поддержано, не захватит народ. «Вот, давайте сделаем национальной идеей патриотизм. Ну я так и эдак… Да, хорошо, патриотизм, мы это приветствуем. Но что, на баррикады все пойдут с ружьем (за эту идею. — Прим. БЕЛТА). Я чувствую, что не родилась такая идея», — отметил глава государства.
«Она просто так не появится — по указу, по требованию. Это исключено, — добавил Александр Лукашенко, пояснив, что он не подпишет подобный документ. — Лучше мы вообще ничего не родим сейчас, в бытность Лукашенко, чем мы лишь бы что сотворим и потом не будем знать, что делать».
В процессе рождения национальной идеи многое, если не все, будет зависеть от экспертного сообщества, историков, ученых, считает глава государства. Это должно зародиться в их умах, созреть, выйти на уровень общественного обсуждения. «Главное — обсуждать. Я никогда не подпишу никакую идею, не сделаю ее национальной и не стану ее продавливать, если это не охватит, не захватит вас и ваши умы и сердца», — заверил белорусский лидер. -0-