Лучше ничего, чем лишь бы что. Лукашенко ответил на предложение директивно внедрить в массы национальную идею

Президент рассказал, что ранее ему предлагались варианты того, что можно было бы сделать национальной идеей, но он их отвергал, интуитивно понимая, что это не будет поддержано, не захватит народ. «Вот, давайте сделаем национальной идеей патриотизм. Ну я так и эдак… Да, хорошо, патриотизм, мы это приветствуем. Но что, на баррикады все пойдут с ружьем (за эту идею. — Прим. БЕЛТА). Я чувствую, что не родилась такая идея», — отметил глава государства.