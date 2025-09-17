Медведев поставил фракции «Единой России» задачи на осеннюю сессию и выборы-2026

«Работа с участниками, ветеранами специальной военной операции и их семьями находится в фокусе партии с самого начала СВО. Количество инициатив и законов, конечно, большое, поэтому этот вопрос сейчас нельзя закрыть окончательно. Появляются новые запросы, обстоятельства и опыт оказания помощи, которые необходимо изучать и, соответственно, принимать новые решения. Как сказал Президент, участники специальной военной операции — это будущая элита нашей страны, и понятно, что они и их семьи нуждаются в очень разной поддержке. Это и про образование, и про погашение ипотеки, и масса других направлений, в которых еще не все сделано. Поэтому отдельный фокус партии и председателя вполне очевиден. Поскольку они реализуют курс президента и подходят к этому с опытом, пониманием и тщательной проработкой всех инициатив, чтобы они приносили пользу людям».