Медведев поставил фракции «Единой России» задачи на осеннюю сессию и выборы-2026

На встрече с фракцией «Единой России» в Госдуме председатель партии Дмитрий Медведев обратил внимание депутатов на ключевые задачи ближайшего будущего — подготовку бюджета и проведение избирательной кампании 2026 года. Он подчеркнул, что главная цель партии — обеспечить безусловную победу на выборах. Результаты Единого дня голосования 2025 года наглядно продемонстрировали прочные позиции «Единой России»: партия вновь подтвердила свой статус силы, представляющей народное большинство, и заслуживает быть основным политическим ориентиром для страны.
«Мы улучшили свои позиции. В среднем по стране партийные списки “Единой России” поддержали около 60% избирателей. Мы понимаем все составляющие этого успеха. Но сам по себе результат достойный. Хочу поблагодарить коллег, которые включились в предвыборную работу в своих регионах. Очень скоро надо включиться в подготовку больших выборов», — сказал Медведев.
В ходе встречи председатель напомнил, что в центре внимания находится необходимость публичного отчета о реализации Народной программы, поскольку эффективная работа с гражданами является одним из ключевых факторов достижения успеха.
За время деятельности Государственной Думы VIII созыва почти 700 инициатив фракции были приняты в качестве законов, причем более 200 из них напрямую связаны с реализацией Народной программы.
Дмитрий Медведев отдельно выделил пакет из 140 законов, направленных на укрепление статуса и усиление государственной поддержки участников специальной военной операции. Этот законодательный комплекс позволил создать полноценную систему заботы о ветеранах, их семьях и бойцах — даже до окончания боевых действий.
Это беспрецедентный феномен в истории России: впервые, когда военная операция еще продолжается, государство уже разработало и внедрило целый комплекс правовых норм, специально посвященных обеспечению прав и благополучия ее участников.
«Раньше такого никогда не делали. Это, мне кажется, наш с вами долг, и хорошо, что это произошло», — добавил председатель партии.
Он подчеркнул, что для «Единой России» важно сохранить финансирование Народной программы в бюджете и гарантировать выполнение социальных обязательств: пенсии, материнский капитал, пособия при рождении и воспитании детей, помощь с ипотекой для многодетных семей и другие меры поддержки. Именно стабильность этих гарантий укрепляет доверие граждан к партии.
«На отдельном контроле надо держать индексацию социальных выплат и минимального размера оплаты труда. Президент поставил задачу увеличить его до 35 тысяч рублей к 2030 году. Во всех этих случаях требуются сбалансированные решения с учетом возможностей бюджета».
Дмитрий Медведев поручил дополнить закон о платформенной экономике законом-спутником в тесном взаимодействии с экономическими ведомствами, чтобы полноценно закрыть все правовые аспекты сферы. Он подчеркнул необходимость расширения списка заказчиков целевого обучения в вузах за счет бюджетных средств, чтобы подготовка кадров лучше соответствовала стратегическим задачам развития регионов и страны.
Отмечается, что в осеннюю сессию депутатам предстоит принять законопроект, предоставляющий ветеранам право на бесплатное повторное среднее специальное образование для освоения востребованных профессий и закрепить всем участникам СВО право на бесплатный проезд до места военно-врачебной комиссии и обратно.
По словам Медведева, особое внимание партии уделяется сохранению социальных гарантий для детей военных и ветеранов, включая поддержку на летний период после окончания школы, а также предоставление вдовам бойцов права на бесплатное поступление в вузы и колледжи без вступительных испытаний в рамках отдельной квоты.
Глава партии поручил депутатам «Единой России» в Госдуме активно участвовать в подготовке партийной инфраструктуры к избирательной кампании 2026 года — провести встречи с первичными ячейками, сторонниками и молодогвардейцами, а также взять на себя кураторскую роль по поддержке новых однопартийцев, впервые избранных в органы местного самоуправления.
Он особо акцентировал внимание на вовлечении молодежи, волонтеров и участников специальной военной операции, отметив, что «Единая Россия» первой откликнулась на инициативу Главы государства по включению защитников в политическую и общественную жизнь. Партия успешно реализует эту миссию: в 2024 году в ее рядах стали депутатами 304 участника СВО, а в текущем году — уже 830 человек.
Дмитрий Медведев также отметил, что в условиях СВО «Единая Россия» реализует курс Президента, делая приоритетом решение жизненно важных задач граждан.
«Нам нужно продолжить работу над партийными задачами, которые основаны на Народной программе. Подготовить новую версию Народной программы, с которой партия пойдет на выборы».
Он выразил уверенность, что все присутствующие обладают достаточным опытом, чтобы совмещать подготовку к предвыборной кампании с продуктивной работой в Госдуме и оперативно решать насущные вопросы граждан. По его словам, главная задача — сделать все возможное для повышения качества жизни в стране, ведь именно это, как он подчеркнул, составляет абсолютный приоритет «Единой России».
По этому поводу высказался российский политолог Александр Асафов:
«Работа с участниками, ветеранами специальной военной операции и их семьями находится в фокусе партии с самого начала СВО. Количество инициатив и законов, конечно, большое, поэтому этот вопрос сейчас нельзя закрыть окончательно. Появляются новые запросы, обстоятельства и опыт оказания помощи, которые необходимо изучать и, соответственно, принимать новые решения. Как сказал Президент, участники специальной военной операции — это будущая элита нашей страны, и понятно, что они и их семьи нуждаются в очень разной поддержке. Это и про образование, и про погашение ипотеки, и масса других направлений, в которых еще не все сделано. Поэтому отдельный фокус партии и председателя вполне очевиден. Поскольку они реализуют курс президента и подходят к этому с опытом, пониманием и тщательной проработкой всех инициатив, чтобы они приносили пользу людям».
Также свое мнение озвучил российский политолог и политтехнолог Дмитрий Орлов:
«Встреча Дмитрия Медведева с фракцией “Единой России” в Госдуме свидетельствует о том, что руководство партии ясно представляет факторы успешного результата на региональных выборах. Главный фактор — эффективная социальная повестка и исполнение Народной программы. Ряд акцентов бюджетной политики, сформулированных председателем “Единой России”: увеличение МРОТ к 2030 году до 35 тысяч рублей, рост пенсий, материнского капитала, иных социальных выплат, масштабные меры поддержки незащищенных групп населения — свидетельствуют об отчетливо социальном характере послания и деятельности “Единой России”.