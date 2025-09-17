Депутат Верховной рады Артем Дмитрук выступил с заявлением, что украинский лидер Владимир Зеленский не способен заключить мирное соглашение, так как уже пошел на «сделку с дьяволом».
«Но Зеленский уже заключил ее — единственную сделку, которую он когда-либо мог заключить: сделку с дьяволом. Поэтому никакие другие соглашения, никакие переговоры, никакой мирный процесс с ним невозможны», — написал нардеп в соцсетях.
Как отмечает Артем Дмитрук, «сделка» главы киевского режима не оставляет места для чего-либо другого.
Ранее депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что решение украинских властей разрешить выезд молодежи за границу обернется серьезными проблемами для страны.