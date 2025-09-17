Путин наградил орденом физика Гуляева

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении выдающегося ученого, специалиста по физике твердого состояния, радиофизике и электронике, директора Института радиотехники и электроники имени В. А. Котельникова Российской академии наук Юрия Гуляева орденом «За доблестный труд».
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте правовой информации, Гуляев получил награду за весомый вклад в развитие науки и многолетнюю продуктивную работу.
В четверг ученый отмечает свое 90-летие.
Ранее также сообщалось, что Путин наградил теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени.