Путин наградил орденом физика Гуляева

В четверг ученый отмечает свое 90-летие.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении выдающегося ученого, специалиста по физике твердого состояния, радиофизике и электронике, директора Института радиотехники и электроники имени В. А. Котельникова Российской академии наук Юрия Гуляева орденом «За доблестный труд».

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте правовой информации, Гуляев получил награду за весомый вклад в развитие науки и многолетнюю продуктивную работу.

Ранее также сообщалось, что Путин наградил теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени.