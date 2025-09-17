Депутат Водолацкий высказался о выплате Грузией долга перед Россией

Власти Грузии выбрали правильный путь на укрепление своей экономики, что позволило погасить внешний долг перед Россией, Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщил «Ленте.ру» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
По словам политика, этот шаг свидетельствует о выборе правильного пути для укрепления суверенитета экономики страны. Водолацкий пояснил, что внешние заимствования используются государствами для выравнивания внутреннего бюджета, а погашение долга говорит о достижении положительных результатов.
Депутат отметил, что экономика Грузии демонстрирует развитие, что и позволило найти необходимые для расчетов с кредиторами средства.
Ранее сообщалось, что Тбилиси полностью погасил исторический долг перед Россией.