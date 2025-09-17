Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Водолацкий высказался о выплате Грузией долга перед Россией

Парламентарий отметил, что власти Грузии выбрали правильный путь для укрепления суверенитета своей экономики.

Источник: Аргументы и факты

Власти Грузии выбрали правильный путь на укрепление своей экономики, что позволило погасить внешний долг перед Россией, Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщил «Ленте.ру» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

По словам политика, этот шаг свидетельствует о выборе правильного пути для укрепления суверенитета экономики страны. Водолацкий пояснил, что внешние заимствования используются государствами для выравнивания внутреннего бюджета, а погашение долга говорит о достижении положительных результатов.

Депутат отметил, что экономика Грузии демонстрирует развитие, что и позволило найти необходимые для расчетов с кредиторами средства.

Ранее сообщалось, что Тбилиси полностью погасил исторический долг перед Россией.