Депутат Водолацкий высказался о выплате Грузией долга перед Россией

Власти Грузии выбрали правильный путь на укрепление своей экономики, что позволило погасить внешний долг перед Россией, Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщил «Ленте.ру» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.