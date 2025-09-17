Трамп перегнал британского монарха Карла III во время смотра караула

Президент США Дональд Трамп во время второго государственного визита в Великобританию вновь шел впереди короля Карла III на смотре почетного караула, как это уже происходило во время его визита в 2019 году. Тогда Букингемский дворец подчеркнул, что такой порядок не нарушает протокол, сообщает телеканал CNN.
Трамп прибыл в Лондон для второго государственного визита, первый состоялся в 2019 году. Противники американского лидера планируют масштабную акцию в британской столице в среду, повторяя протесты, которые проходили во время визита в 2019 году.
«Когда Дональд Трамп и король Карл III проводили смотр почетного караула, президент оказался на несколько шагов впереди монарха. Аналогичная ситуация имела место во время первого визита Трампа, когда он шел перед королевой Елизаветой II. Букингемский дворец тогда заявил, что нарушения протокола нет», — отмечает CNN.
Телеканал также напоминает, что в 2019 году дворец не возражал, когда глава Белого дома приобнял Елизавету II после тоста. Несмотря на то, что Трамп вновь оказался в центре внимания во время смотра, по данным СМИ, он и Карл III демонстрировали хорошее настроение и даже шутили.
Напомним, во вторник, 16 сентября, чета Трампов прилетела в Великобританию с государственным визитом.