Трамп перегнал британского монарха Карла III во время смотра караула

Телеканал также напоминает, что в 2019 году дворец не возражал, когда глава Белого дома приобнял Елизавету II после тоста. Несмотря на то, что Трамп вновь оказался в центре внимания во время смотра, по данным СМИ, он и Карл III демонстрировали хорошее настроение и даже шутили.