«Нашлась бы такая»: Лукашенко высказался о женщине на посту президента Белоруссии

Лукашенко подчеркнул, что сейчас нужен человек с железными нервами, который уже прошёл через серьёзные испытания. Он добавил, что быть президентом — значит забыть о личной жизни вообще. Это круглосуточная работа в условиях постоянного кризиса. Лукашенко признался, что присматривается к разным людям как к потенциальным преемникам, но пока не видит никого, кто мог бы сразу справиться с такой нагрузкой.