Boeing Трампа чуть не столкнулся с пассажирским лайнером

Самолёт президента США Дональда Трампа едва не столкнулся с пассажирским Spirit 1300, следовавшем из Форт-Лодердейла в Бостон. Инцидент произошёл накануне второго государственного визита Трампа в Великобританию в небе над Нью-Йорком. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Источник: Life.ru

По предварительным данным, пассажирский лайнер слишком близко приблизился к Boeing президента США, направлявшемуся в Британию. Вскоре после этого диспетчеры рекомендовали пилотам гражданского судна немедленно изменить курс.

«Уверен, вы понимаете, кто это… Будьте внимательны, Spirit 1300, поверните вправо на 20 градусов. Spirit 1300 поверните вправо на 20 градусов. Прямо сейчас», — сказал диспетчер пассажирскому самолёту.

Напомним, что в рамках визита в Великобританию глава Белого дома и его жена Мелания посетили Виндзорский замок, где был запланирован торжественный приём. По прилёте в Британию Трамп что-то прошептал своей жене Мелании. Специалисты полагают, что американский лидер пожаловался на погоду.

