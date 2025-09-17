«Дайте сценарий! Я готов курировать это». Лукашенко о цикле фильмов про 1000-летнюю историю Беларуси

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко готов лично курировать съемку фильмов об истории Беларуси, но нужен хороший сценарий. Об этом он заявил на встрече с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом, посвященной Дню народного единства, передает корреспондент БЕЛТА.
Председатель Белорусского комитета молодежных организаций Вадим Боровик поднял тему популяризации истории Беларуси. Он отметил, что сейчас в стране во многом сконцентрированы только на определенных, хоть и важных, этапах истории, как, например, годы Великой Отечественной войны или объединение страны в сентябре 1939 года. «Но у нас история 1000-летняя. Нашему “Беларусьфильму” задача должна быть — снять хорошие фильмы по всей истории белорусской государственности, ее развития, — сказал он. — Чтобы не говорили, что у нас история началась 30 лет назад, либо с созданием СССР, либо с объединения в 1939 году».
«Я готов к тому, чтобы это отразить в кинофильмах. Чтобы показать свою историю. Я этого сторонник, — ответил на это предложение Александр Лукашенко. — Давайте сценарий! Нужен хороший сценарий, чтобы история была соблюдена. Дело даже не в деньгах. Главное, дайте сценарий хороший. Надо патриотичный, искренний, честный сценарий».
Депутат Игорь Марзалюк в этой связи доложил, что подобная работа уже начата совместно с Белтелерадиокомпанией.
«Дайте сценарий. Я готов курировать это. И будем потихонечку снимать, и двигаться в этом направлении», — еще раз подчеркнул Президент.
Он также напомнил, что в аналогичных целях сейчас в Минске идет строительство нового здания Национального исторического музея. «Мы хотим актуализировать эту тему. Хотим создать музей, куда бы молодежь заходила и гордилась», — сказал Александр Лукашенко. -0-