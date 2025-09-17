«Дайте сценарий! Я готов курировать это». Лукашенко о цикле фильмов про 1000-летнюю историю Беларуси

Председатель Белорусского комитета молодежных организаций Вадим Боровик поднял тему популяризации истории Беларуси. Он отметил, что сейчас в стране во многом сконцентрированы только на определенных, хоть и важных, этапах истории, как, например, годы Великой Отечественной войны или объединение страны в сентябре 1939 года. «Но у нас история 1000-летняя. Нашему “Беларусьфильму” задача должна быть — снять хорошие фильмы по всей истории белорусской государственности, ее развития, — сказал он. — Чтобы не говорили, что у нас история началась 30 лет назад, либо с созданием СССР, либо с объединения в 1939 году».