«За стол я с ними не сяду». Лукашенко опроверг причастность Польши и Литвы к помилованию заключенных

На встрече с идеологами, историками и экспертами в День народного единства 17 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг причастность Польши и Литвы к помилованию заключенных, а также их давление на власти республики. Об этом пишет пресс-служба главы государства.
Лукашенко подтвердил, что он в курсе желания Польши и Литвы показать сопричастность к освобождению осужденных, включая попытки втереться в доверие к родным и близким осужденных.
«Им хотелось бы участвовать в этом. Они мне что только ни предлагали. Я же вынужден был публично заявить: за стол я с ними, как с вами нахожусь, не сяду. О чем говорить? А им хотелось. И чтобы результат был, что они участвуют в освобождении (не освобождают — участвуют в освобождении)», — отметил президент.
Александр Лукашенко резюмировал, что Польша и Литва «не имеют и не будут иметь к этому никакого отношения». Напомнил глава республики и о действующих в Беларуси правовых механизмах принятия подобных решений, учет тех же личностных характеристик людей, их мотивов при совершении преступлений, раскаяния в содеянном.
«Слушайте, больше половины очумевших было. Они понимают это. Мы их видим уже сейчас. Ну чего держать их там (за решеткой. — Ред.) по 10−12 лет? — задался вопросом Лукашенко и продолжил: — Мы знаем, чем дышит каждый. Там большая половина сидельцев, они поняли, чего это стоило и осуждают тех, кто сбежал: а, сбежали, нас бросили».
Президент Беларуси подчеркнул, что в каждом случае «мы просто так это не делаем. Очень долго думаем, видим, что, где, как и смотрим на будущее».
Напомним, Лукашенко помиловал 25 осужденных в том числе за экстремистские преступления накануне Дня народного единства 17 сентября. Ранее, 11 сентября, президент Беларуси помиловал 14 иностранцев по просьбе Трампа и глав других стран. В тот же день стало известно, что Лукашенко помиловал 52 заключенных, которые покинули территорию Беларуси.
