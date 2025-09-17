Ричмонд
Еврокомиссия приостанавливает финансовую поддержку Израиля

Решение распространяется на будущие ассигнования на период 2025—2027 годов, а также на действующие проекты ЕС — Израиль. При этом подчеркивается, что меры не затрагивают гуманитарные программы.

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия (ЕК) приостанавливает финансовую поддержку Израиля на фоне его военной операцией в секторе Газа. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, сообщает ТАСС.

«Мы предлагаем приостановить поддержку Израиля, не затрагивая сотрудничество с гражданским обществом и мемориалом холокоста “Яд Вашем”, — отмечается в ее заявлении.

Решение распространяется на будущие ассигнования на период 2025—2027 годов, а также на действующие проекты ЕС — Израиль. При этом подчеркивается, что меры не затрагивают гуманитарные программы.

«Ужасающие события, происходящие ежедневно в секторе Газа, должны прекратиться. Необходимо немедленное прекращение огня, беспрепятственный доступ для всей гуманитарной помощи и освобождение всех заложников» — добавила фон дер Ляйен.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале интенсивной наступательной операции ВС Израиля в городе Газа. Целью операции заявлен разгром палестинского движения ХАМАС. -0-

