В Лондоне начались протесты против визита Трампа

В Лондоне проходит митинг против приезда Трампа. Видео © Х /Marco Foster.
На сцене выступали политические активисты, а в толпу запустили гигантский мяч с карикатурным изображением вице-президента США Джей Ди Вэнса. Демонстранты несли плакаты с надписями «Долой Трампа», «Нет расизму, нет Трампу», а также карикатуры, напоминающие о связях политика с осуждённым финансистом Джеффри Эпштейном. Особое внимание уделялось критике потенциального размещения американского ядерного оружия на британской территории.
Полиция обеспечивала безопасность шествия, перекрывая переулки и ведя наблюдение с вертолёта. Митингующие также выразили протест против бизнесмена Илона Маска, правого активиста Томми Робинсона и лидера партии Reform UK Найджела Фаража, создав многоголосую палитру политического несогласия.
Напомним, что в рамках визита в Великобританию глава Белого дома и его жена Мелания посетили Виндзорский замок, где был запланирован торжественный приём. По прилёте в Британию Трамп что-то прошептал своей жене Мелании. Специалисты полагают, что американский лидер пожаловался на погоду.