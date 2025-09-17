Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Лондоне начались протесты против визита Трампа

В центре Лондона развернулась масштабная акция протеста против визита американского лидера Дональда Трампа в Великобританию. Тысячи демонстрантов заполнили улицы британской столицы, размахивая сатирическими плакатами.

Источник: Life.ru

В Лондоне проходит митинг против приезда Трампа. Видео © Х /Marco Foster.

На сцене выступали политические активисты, а в толпу запустили гигантский мяч с карикатурным изображением вице-президента США Джей Ди Вэнса. Демонстранты несли плакаты с надписями «Долой Трампа», «Нет расизму, нет Трампу», а также карикатуры, напоминающие о связях политика с осуждённым финансистом Джеффри Эпштейном. Особое внимание уделялось критике потенциального размещения американского ядерного оружия на британской территории.

Полиция обеспечивала безопасность шествия, перекрывая переулки и ведя наблюдение с вертолёта. Митингующие также выразили протест против бизнесмена Илона Маска, правого активиста Томми Робинсона и лидера партии Reform UK Найджела Фаража, создав многоголосую палитру политического несогласия.

Напомним, что в рамках визита в Великобританию глава Белого дома и его жена Мелания посетили Виндзорский замок, где был запланирован торжественный приём. По прилёте в Британию Трамп что-то прошептал своей жене Мелании. Специалисты полагают, что американский лидер пожаловался на погоду.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше