Лукашенко предложили создать музей и мемориал этноцида в Беларуси

В ходе мероприятия один из его участников обратился к главе государства с двумя инициативами, которые касались этноцида белорусского народа. Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Игорь Марзалюк предложил создать на месте концлагеря «Береза-Картузская» музей национального масштаба о польской оккупации и о национально-освободительном движении. Он также высказал идею о создании мемориала, аналогичного «Хатыни», на месте одного из сел или одной из деревень, уничтоженных на западе Беларуси под видом укрепления «польскости». По мнению депутата, это стало бы зримым свидетельством того, какие жертвы принесли белорусы ради национального единства. «Вот это как раз вызывает эмпатию на уровне ребенка, взрослого. Тем более что таких семейных историй у западных белорусов, которые защищали БССР, свою страну, очень много», — сказал он.