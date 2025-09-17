Лукашенко предложили создать музей и мемориал этноцида в Беларуси

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президенту Беларуси Александру Лукашенко на встрече с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом, посвященной Дню народного единства, предложили создать в стране музей и мемориал польской политики этноцида, передает корреспондент БЕЛТА.
В ходе мероприятия один из его участников обратился к главе государства с двумя инициативами, которые касались этноцида белорусского народа. Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Игорь Марзалюк предложил создать на месте концлагеря «Береза-Картузская» музей национального масштаба о польской оккупации и о национально-освободительном движении. Он также высказал идею о создании мемориала, аналогичного «Хатыни», на месте одного из сел или одной из деревень, уничтоженных на западе Беларуси под видом укрепления «польскости». По мнению депутата, это стало бы зримым свидетельством того, какие жертвы принесли белорусы ради национального единства. «Вот это как раз вызывает эмпатию на уровне ребенка, взрослого. Тем более что таких семейных историй у западных белорусов, которые защищали БССР, свою страну, очень много», — сказал он.
Александр Лукашенко подчеркнул, что решение по обоим предложениям должно быть взвешенным, выверенным и своевременным. Президент, по его словам, рассуждал об этом в последнее время, смотрел тематические сюжеты по телеканалам и допускает, что в «Березе-Картузской» может появиться музей, но только при условии, что есть абсолютная уверенность, назревшая необходимость в его создании. «Чтобы мы обстановку не накалили этим. Это очень важно», — подчеркнул глава государства.
В этой связи в диалог вступил председатель правления РГОО «Белорусское общество “Знание” Вадим Гигин. Он упомянул про очень проникновенный митинг, который недавно прошел на месте концлагеря “Береза-Картузская”, и сказал, что, по его мнению, общественный запрос на создание там музея сформировался.
«Вадим, может быть, на этом пока и остановиться (на проведении таких памятных мероприятий, как митинг. — Прим. БЕЛТА). Я не хочу даже дать какой-то повод (западным соседям для обострения ситуации. — Прим. БЕЛТА), — сказал Президент. — Если мы сейчас, как они, начнем нагнетать обстановку, мы только процесс подстегнем».
Глава государства считает, что обе инициативы требуют дополнительного осмысления и наличия исчерпывающих документальных материалов. «Надо подумать», — сказал Александр Лукашенко. Тем более, что история вопроса польского этноцида еще не очень тщательно изучена и, возможно, установлены еще не все факты. Как, например, в случае с Хатынью, когда со временем выяснилось, что сожженных деревень было гораздо больше, чем увековечено в самом мемориальном комплексе. -0-
