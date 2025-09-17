Ричмонд
Глава МВД Эстонии заявил, что у Таллина нет планов закрывать границу с РФ

В настоящий момент на российско-эстонской границе функционируют три пункта пропуска.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро сообщил, что у властей страны на данный момент отсутствуют намерения перекрывать границу с Россией. Его слова приводит портал ERR.

«Если ситуация изменится, это решение может быть принято достаточно быстро», — отметил Таро, подчеркнув, что при необходимости переходы будут закрыты по соображениям безопасности.

По словам министра, сейчас оснований для подобных мер нет: все контрольно-пропускные пункты продолжают работать в штатном режиме. Таро также заявил, что власти уже ограничили торговые связи с Россией, при этом сохраняют работу погранпунктов из гуманитарных соображений.

Накануне консервативная партия «Отечество» (Isamaa) предложила приостановить работу КПП в связи с совместными белорусско-российскими учениями «Запад-2025».

В настоящий момент на российско-эстонской границе функционируют три пункта пропуска. Нарвский работает только в дневные часы, а Лухамаа и Койдула — в полном объеме.

Ранее Эстония начала обустройство противотанкового рва вдоль границы с Россией.