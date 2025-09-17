Глава МВД Эстонии заявил, что у Таллина нет планов закрывать границу с РФ

По словам министра, сейчас оснований для подобных мер нет: все контрольно-пропускные пункты продолжают работать в штатном режиме. Таро также заявил, что власти уже ограничили торговые связи с Россией, при этом сохраняют работу погранпунктов из гуманитарных соображений.