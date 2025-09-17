ЕС приостановил финансовую поддержку Израиля из-за событий в Газе

ЕК объявила о приостановке финансовой помощи Израилю на период с 2025 по 2027 год. Также прекращено финансирование текущих проектов в сфере институционального взаимодействия и Регионального механизма сотрудничества. Гуманитарные проекты не затронуты. В качестве обоснования ЕК указала на статью 2 Соглашения об ассоциации ЕС-Израиль, которая позволяет ограничивать сотрудничество в случае нарушений прав человека и демократических принципов.