ЕС приостановил финансовую поддержку Израиля из-за событий в Газе

ЕС больше не будет оказывать Израилю финансовую поддержку. Причиной такого решения Еврокомиссии (ЕК) стала интенсивная операция, которую ЦАХАЛ ведёт в секторе Газа.

Источник: Life.ru

«Необходимо немедленное прекращение огня, беспрепятственный доступ для всей гуманитарной помощи и освобождение всех заложников, удерживаемых ХАМАС. ЕС остаётся крупнейшим донором гуманитарной помощи и непоколебимым сторонником принципа сосуществования двух государств», — подчеркнула глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

ЕК объявила о приостановке финансовой помощи Израилю на период с 2025 по 2027 год. Также прекращено финансирование текущих проектов в сфере институционального взаимодействия и Регионального механизма сотрудничества. Гуманитарные проекты не затронуты. В качестве обоснования ЕК указала на статью 2 Соглашения об ассоциации ЕС-Израиль, которая позволяет ограничивать сотрудничество в случае нарушений прав человека и демократических принципов.

Ранее ООН признала действия израильской армии в секторе Газа актом геноцида. МИД Израиля категорически отверг выводы комиссии, заявив, что доклад основан на пропагандистских материалах ХАМАС. А экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель потребовал изгнать еврейское государство из культуры и спорта.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше