Третий по величине город Киргизии переименовали в честь богатыря

Власти Киргизии поясняют, что такая мера направлена на укрепление национальной идеологии и культурного суверенитета. Эпос «Манас» является одним из самых длинных в мире и признан ЮНЕСКО частью всемирного нематериального культурного наследия. Это уже не первое переименование в стране — ранее многие географические объекты были названы в честь национальных героев и символов.