Зеленский заявил, что США отправят Украине ракеты для Patriot

Владимир Зеленский заявил, что первые два пакета профинансированной Европой военной помощи США в рамках инициативы PURL будут включать ракеты для систем ПВО Patriot и реактивные снаряды для HIMARS. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве с главой Европарламента Робертой Метсолой.
«Мы получим за октябрь дополнительные деньги, я думаю где-то у нас будет 3,5−3,6 миллиардов долларов. Первые два пакета — по 500 миллионов. В этих пакетах точно будут ракеты для Patriot и для HIMARS», — заявил Зеленский.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало об одобрении администрацией Дональда Трампа первого пакета помощи Киеву, финансируемого союзниками по НАТО.
До этого Зеленский сообщил, что пока не договорился с Трампом о новой встрече.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.