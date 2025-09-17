Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский заявил, что США отправят Украине ракеты для Patriot

Владимир Зеленский заявил, что первые два пакета профинансированной Европой военной помощи США в рамках инициативы PURL будут включать ракеты для систем ПВО Patriot и реактивные снаряды для HIMARS.

Владимир Зеленский заявил, что первые два пакета профинансированной Европой военной помощи США в рамках инициативы PURL будут включать ракеты для систем ПВО Patriot и реактивные снаряды для HIMARS. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве с главой Европарламента Робертой Метсолой.

«Мы получим за октябрь дополнительные деньги, я думаю где-то у нас будет 3,5−3,6 миллиардов долларов. Первые два пакета — по 500 миллионов. В этих пакетах точно будут ракеты для Patriot и для HIMARS», — заявил Зеленский.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало об одобрении администрацией Дональда Трампа первого пакета помощи Киеву, финансируемого союзниками по НАТО.

До этого Зеленский сообщил, что пока не договорился с Трампом о новой встрече.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше