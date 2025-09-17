«Ненавижу!»: поляк выстрелил в глаз румыну, перепутав с украинцем

По данным следствия, обвиняемый Михал Ф., увидев в торговом центре гражданина Румынии по имени Васил, достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил ему в голову. Пули попали в глазное яблоко, веко и лоб. После этого нападавший набросился на раненого, начал избивать его ногами и кулаками с криками, что он «ненавидит украинцев» и что тот «должен уезжать домой на Украину».