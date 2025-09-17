Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант в отставке Виктор Соболев рассказал, что российская армия может при определенных условиях форсировать Днепр, но сначала надо к нему выйти. Об этом пишет NEWS.ru.
ВС РФ, по словам депутата, нужно освободить земли, которые принадлежат России по Конституции: Запорожье и Херсон.
Шансы украинских военных на форсирование этой водной преграды собеседник издания при этом оценил как крайне низкие, поскольку на данном направлении ситуацию контролирует группировка российских войск «Днепр» под командованием опытного военачальника генерал-полковника Михаила Теплинского.
Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Марков предположил, что Запад «сольет» главу киевского режима Владимира Зеленского, когда интересы США и Европы совпадут.
