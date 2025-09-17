У осужденного экс-президента Бразилии Болсонару обнаружили рак кожи

«Из семи подозрительных образований две оказались положительными на плоскоклеточную карциному. Это не самый лёгкий и не самый агрессивный вариант, это промежуточная форма, но всё же тип рака кожи, который может иметь серьёзные последствия», — приводит слова медика издание Terra.