ЦАХАЛ объявил об открытии дополнительного эвакуационного маршрута из Газы

Армия обороны Израиля заявила об открытии дополнительного коридора для эвакуации мирных жителей из города Газа.
Дополнительный маршрут будет действовать около 48 часов.
ЦАХАЛ заявил, что с момента объявления о подготовке военной операции город Газа уже покинули около 400 тысяч жителей из примерно 1 миллиона.
Утром 7 октября 2023 года бойцы движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив и взяв в заложники многих мирных жителей и военнослужащих, а также запустили по стране более 3 тысяч ракет. Количество жертв составило не менее 1400 человек, большинство из них — гражданские. Многие погибшие были участниками музыкального фестиваля. Нападение стало крупнейшим массовым убийством евреев со времен Холокоста.
Израиль для прекращения вооруженных действий, последовавших за данными событиями, требует вернуть всех заложников, как живых, так и погибших, разоружения ХАМАСа, демилитаризации сектора Газа, израильского контроля безопасности в секторе и создания альтернативного гражданского правительства сектора, которое не будет представлять угрозы Израилю.
8 сентября 2025 года двое мужчин зашли на остановке Рамот в автобус и начали стрелять в пассажиров. Погибли шесть человек. Ответственность взяла ХАМАС.
