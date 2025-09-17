Над тремя российскими регионами сбили вражеские БПЛА

Над тремя российскими регионами уничтожили шесть вражеских беспилотников, сообщают вечером среды в пресс-службе Минобороны России.
По данным военного ведомства, в период с 15 часов по 20 часов среды дежурные средства ПВО зафиксировали и уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа.
Стало известно, что три из них сбили в небе над Курской областью, два — над территорией Белгородской области и один над Ростовской областью.
