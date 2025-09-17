Евросоюз сталкивается с рекордной нехваткой лекарств

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нехватка лекарственных средств в странах Евросоюза становится все более острой и в прошлом году достигла рекордного уровня. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на отчет Счетной палаты.
Проблема существует уже не один год, ее решению препятствует фактическое отсутствие эффективного контрольного механизма. Ситуация также усугубляется сильными различиями законов отдельных стран.
В период с 2022 по 2024 год Европейскому агентству по лекарственным средствам (EMA) сообщали о 136 случаях критической нехватки лекарств. По данным на март этого года, в дефиците были 34 препарата, из которых 16 входят в список необходимых лекарственных средств Еврокомиссии.
Уточняется, что в число дефицитных попали такие жизненно важные препараты, как тромболитики, антибиотик амоксициллин, противоядия от отравления цианидом.
В отчете указывается, что ЕС предпринял ряд шагов для решения проблемы. В частности, были приняты законы о критически важных лекарственных средствах, однако ситуация не улучшается. Эксперты отмечают, что в этих законах отсутствуют механизмы принуждения, такие как санкции, которые позволили бы Еврокомиссии или EMA обеспечить соблюдение обязательств по отчетности. -0-