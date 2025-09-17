Для Трампа в Британию специально привезли постельное белье из США

Помощники американского лидера Дональда Трампа, который в настоящее время находится с официальным визитом в Великобритании, привезли в Лондон постельное белье из США для главы Белого дома и его супруги Меланьи.
«Помощники президента, проверяя его комнату в Виндзорском дворце перед его прибытием, выдали горничным постельное белье», — сообщает газета Daily Mail.
Уточняется, что в Виндзорском дворце были приготовлены комплекты белья из тонкого египетского хлопка, однако американский президент отказался спать на королевских простынях.
Напомним, во вторник, 16 сентября, чета Трампов прилетела в Великобританию с государственным визитом. Их поселили в Виндзорском замке, на котором активисты разместили фото Трампа и покойного финансиста Джеффри Эпштейна.