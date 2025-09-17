Стало известно, о чем поговорит Путин с лидерами фракций Думы

Зампред фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко в беседе с РБК сообщил, что предстоящая встреча с президентом будет посвящена обсуждению приоритетных направлений законотворческой деятельности на осеннюю сессию. По словам парламентария, главным вопросом станет рассмотрение федерального бюджета, который традиционно является основным документом этого периода. Ревенко подчеркнул, что в структуре бюджета необходимо предусмотреть все затраты, связанные с обеспечением обороноспособности страны, одновременно с этим не забывая о выполнении соцобязательств государства.