Стало известно, о чем поговорит Путин с лидерами фракций Думы

Лидеры фракций придут к Путину с разговором про мигрантов, ЖКХ и выборы.
На встрече с президентом России Владимиром Путиным в четверг лидеры думских фракций планируют обсудить бюджет, выборы, ЖКХ, военную операцию, поддержку предпринимателей и контроль над приезжающими в страну мигрантами. Об этом сообщает РБК.
«Геннадий Зюганов, возглавляющий КПРФ, направил обращение к Путину с просьбой о проведении личной встречи. По словам Зюганова, глава государства подтвердил готовность встретиться в ближайшее время. Как уточнил руководитель фракции “Единая Россия” Владимир Васильев, встреча запланирована на четверг, 18 сентября», — пишет РБК. Лидеры фракций будут обсуждать с президентом новый избирательный кодекс, контроль над мигрантами и поддержку военных.
Зампред фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко в беседе с РБК сообщил, что предстоящая встреча с президентом будет посвящена обсуждению приоритетных направлений законотворческой деятельности на осеннюю сессию. По словам парламентария, главным вопросом станет рассмотрение федерального бюджета, который традиционно является основным документом этого периода. Ревенко подчеркнул, что в структуре бюджета необходимо предусмотреть все затраты, связанные с обеспечением обороноспособности страны, одновременно с этим не забывая о выполнении соцобязательств государства.
Ранее Путин поручил начать подготовку к проведению ежегодной Прямой линии с гражданами страны. По его словам, она помогает выявлять наиболее острые проблемы и соответствующим образом реагировать.