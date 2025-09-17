Герасимов заявил, что ВС РФ близки к полному освобождению Кировска

Вооруженные силы России близятся к завершению освобождения от боевиков киевского режима населенного пункта Кировск на Красноармейском направлении. Об этом в среду, 17 сентября, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Как отмечал российский военачальник, сейчас на Красноармейском направлении идут самые упорные боевые действия. Сюда Вооруженные силы Украины, по словам Герасимова, перебросили свои силы в ущерб другим направлениям.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Валерия Герасимова, что ВС РФ наступают на всех направлениях в зоне спецоперации на Украине.