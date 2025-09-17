Ричмонд
Герасимов назвал самое напряжённое направления в зоне СВО

Самые ожесточённые столкновения в зоне СВО происходят на Красноармейском направлении, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Он отметил, что именно туда ВСУ направили свои наиболее подготовленные части.

Источник: Life.ru

«Наиболее упорные бои развернулись на Красноармейском направлении, где противник любыми способами, не считаясь с потерями, безуспешно стремится остановить наше наступление и перехватить инициативу», — сказал Герасимов.

По его словам, командование ВСУ направило в район Красноармейска лучшие и наиболее боеспособные части, ослабив другие участки фронта. Это, в свою очередь, облегчает продвижение российских войск на других направлениях.

Также Герасимов заявил, что Армия России в зоне СВО наступает практически на всех направлениях. В частности, группировка войск «Запад» развивает наступление в Купянске.