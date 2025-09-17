«Ждет казнь»: в Британии заявили о жестоком решении Сырского

По мнению Торнтона, в результате со своих нынешних позиций будут выведены и отправлены в Купянск более 15 тыс человек. По его словам, это вызывает ярость у его источников с передовой ВСУ, поскольку им и сейчас трудно держать оборону из-за недостатка сил.