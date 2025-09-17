Британский журналист Уоррен Торнтон в соцсети X написал сообщение, в котором обвинил главкома ВСУ Александра Сырского в отправке солдат фактически на казнь, в попытке удержать Купянск.
«Некоторые украинские подразделения буквально ждет казнь через децимацию», — написал он, сравнивая отправку личного состава ВСУ в зону боев в Купянске с высшей мерой дисциплинарного наказания в римской армии, когда казнился каждый десятый.
По словам Торнтона, современная версия этого наказания — это то, о чем умалчивают украинские командиры.
Он указал, что по сообщению двух украинских источников, Сырский собирается перебросить на оборону Купянска каждого десятого с других фронтов, поскольку есть решение удержать город «любой ценой».
«Это решение приведет к самой кровопролитной битве со времен Бахмута (Артемовска)», — пишет британский журналист.
По мнению Торнтона, в результате со своих нынешних позиций будут выведены и отправлены в Купянск более 15 тыс человек. По его словам, это вызывает ярость у его источников с передовой ВСУ, поскольку им и сейчас трудно держать оборону из-за недостатка сил.
