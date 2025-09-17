ВС России близки к полному освобождению Кировска

Ранее сообщалось, что Герасимов проверил ход выполнения боевых задач в зоне СВО. В ходе работы на передовых пунктах управления группировки «Запад» командующий Объединённой группировкой войск заслушал доклады и дал оценку текущей обстановке. В частности, глава Генштаба заявил, что Армия России в зоне СВО наступает практически на всех направлениях. В частности, группировка войск «Запад» развивает наступление в Купянске.