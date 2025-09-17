Бойцы Южной группировки войск продвигаются в Северске

Ранее Герасимов сообщил, что самые ожесточённые столкновения в зоне СВО происходят на Красноармейском направлении. Он отметил, что именно туда ВСУ направили свои наиболее подготовленные части. По его словам, командование ВСУ направило в район Красноармейска лучшие и наиболее боеспособные части, ослабив другие участки фронта.