ВС России развивают наступление в Днепропетровской и Запорожской областях

Группировка войск «Восток» развивает наступательные действия на территории Днепропетровской области, а также в Запорожской области. Об этом сообщил глава Генерального штаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов.

Источник: Life.ru

«Группировка войск “Восток” развивает наступление в Днепропетровской области и Запорожской области. Хочу отметить роль подразделений морской пехоты в достижении целей специальной военной операции», — заявил начальник Генштаба.

Ранее сообщалось, что Валерий Герасимов лично проверил ход выполнения боевых задач группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении СВО. Глава Генштаба провёл встречу с руководством группировки, а также вручил государственные награды отличившимся бойцам, участвовавшим в освобождении Донецкой Народной Республики.