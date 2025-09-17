ВС России развивают наступление в Днепропетровской и Запорожской областях

«Группировка войск “Восток” развивает наступление в Днепропетровской области и Запорожской области. Хочу отметить роль подразделений морской пехоты в достижении целей специальной военной операции», — заявил начальник Генштаба.
Ранее сообщалось, что Валерий Герасимов лично проверил ход выполнения боевых задач группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении СВО. Глава Генштаба провёл встречу с руководством группировки, а также вручил государственные награды отличившимся бойцам, участвовавшим в освобождении Донецкой Народной Республики.