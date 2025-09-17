FT: в ЕС обсуждают использование российских активов для помощи Киеву

Издание сообщает, что Брюссель разрабатывает методы использования этих активов для предоставления Украине «репарационных кредитов».
Один из планов предполагает использование средств, находящихся на счетах подсанкционных активов российского Центробанка в Euroclear, для покупки беспроцентных облигаций, выпущенных Евросоюзом. Вырученные средства будут впоследствии направлены Украине.
Другая рассматриваемая возможность — это создание специального целевого механизма, который позволит управлять финансовыми операциями, возможно, с участием стран, не являющихся членами ЕС.
Однако, как сообщает издание, некоторые государства, включая Бельгию, где расположен Euroclear, выражают опасения, что конфискация активов может нарушить юридические нормы и негативно повлиять на доверие к евро как к резервной валюте.
Газета отмечает, что для ЕС также важно обеспечить сохранение режима санкций, чтобы гарантировать выпуск облигаций, обеспеченных замороженными активами.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва будет отстаивать свою собственность при изъятии активов РФ.