В Европе из-за жары этим летом погибли более 24 тыс. человек

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвами аномально высокой жары в Европе за три месяца лета в текущем году стали свыше 24 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предварительные результаты исследования группы эпидемиологов и климатологов Имперского колледжа Лондона.
Эксперты провели анализ смертности в 854 крупных европейских городах. Согласно полученным данным, с июня по август из-за экстремально жаркой погоды в Европе было зарегистрировано около 24,4 тыс. смертей. Из них, как подчеркнули ученые, около 16,5 тыс. связаны с повышением температур, вызванным выбросами парниковых газов.
Указывается, что из-за изменений климата температура в европейских городах была в среднем на 2,2 градуса Цельсия выше, что существенно повлияло на увеличение смертности во время жары.
«Причинно-следственная связь между сжиганием ископаемого топлива, повышением температуры и ростом смертности неоспорима», — сообщили климатологи.
Отмечается, что более всего повышение температур затронуло пожилых людей: 85% умерших были старше 65 лет, а 41% — старше 85 лет.
В августе 2024 года журнал The Lancet уже публиковал исследование европейских ученых, пришедших к выводу, что количество смертей от жары в Европе к 2100 году может вырасти втрое. -0-