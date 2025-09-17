В Европе из-за жары этим летом погибли более 24 тыс. человек

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвами аномально высокой жары в Европе за три месяца лета в текущем году стали свыше 24 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предварительные результаты исследования группы эпидемиологов и климатологов Имперского колледжа Лондона.