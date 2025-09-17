Герасимов вручил награды бойцам, отличившимся при освобождении ДНР

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о высоких результатах российских военных, ранее принимавших участие в освобождении Авдеевки, которые продолжают эффективно действовать на красноармейском направлении.
В ходе визита в зону специальной военной операции он лично вручил государственные награды военнослужащим, проявившим особую отвагу и мужество при освобождении территории ДНР.
Особое внимание было уделено отдельной мотострелковой бригаде, которая продемонстрировала высокие результаты как в боях за Авдеевку, так и в текущих боевых действиях на красноармейском направлении. Награждение бойцов бригады было освещено в материалах, опубликованных Министерством обороны РФ.
Так же Герасимов сообщил о наступлении ВС РФ почти по всем направления в зоне СВО.