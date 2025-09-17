Пушков: сенатор США заподозрил власти в «контролируемом подрыве» башен 9/11

«Я знаю, что у многих людей есть свои теории на сей счет, — приводит Пушков слова Джонсона. — Некоторые из этих теорий могут быть безумны. Но я не отвергаю их, поскольку так много информации было утаено, а также потому, что столь много законных вопросов не только не получили ответа, но любой, кто задает их, подвергается очернению за это».