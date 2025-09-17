Пушков: сенатор США заподозрил власти в «контролируемом подрыве» башен 9/11

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале обратил внимание на заявление американского сенатора-республиканца Рона Джонсона, который публично предположил, что администрация Джорджа Буша-младшего могла быть причастна к терактам 11 сентября 2001 года.
По словам Пушкова, американский сенатор подозревает, что обрушение башен-близнецов в Нью-Йорке было «контролируемым подрывом». Особое внимание Джонсон обратил на до сих пор необъяснимый факт падения третьего здания, известного как Building 7, которое находилось в нескольких кварталах от Всемирного торгового центра.
«Как известно, оно аккуратно “сложилось” вскоре после обрушения башен, хотя в него самолет не врезался. Это был очевидный подрыв», — пишет Пушков, отмечая, что официального объяснения этому факту до сих пор не предоставлено. По его мнению, для ведущих американских СМИ обсуждение судьбы этого здания является табу, а любой, кто задает вопросы, немедленно обвиняется в распространении теорий заговора.
Российский сенатор также процитировал своего американского коллегу, который утверждает, что власти США до сих пор «скрывают очень многое из того, что известно американскому правительству о событиях 9/11».
«Я знаю, что у многих людей есть свои теории на сей счет, — приводит Пушков слова Джонсона. — Некоторые из этих теорий могут быть безумны. Но я не отвергаю их, поскольку так много информации было утаено, а также потому, что столь много законных вопросов не только не получили ответа, но любой, кто задает их, подвергается очернению за это».